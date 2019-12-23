Школьники из Татарстана не высказали жалоб на травмы после учений МВД

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Опрошенные ученики школы в Тукаевском муниципальном районе Татарстана, задействованные в тактико-строевых учениях местного отдела МВД, не высказывали жалоб на травмы. Об этом в понедельник ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина, посетившая район.

В понедельник в пресс-службе омбудсмена отметили, что уполномоченный по правам ребенка в республике проводит проверку по факту проведения тактико-строевых занятий сотрудниками МВД России по Тукаевскому району на территории МБОУ "Новотроицкая СОШ". В ней подчеркнули, что Удачина считает недопустимым проведение подобных мероприятий с привлечением несовершеннолетних.

"Сообщения о возможных травмах нужно проверять. Сегодня не удалось со всеми абсолютно детьми переговорить, но, по крайней мере, те ребята, с которыми мы сегодня пообщались, каких-либо жалоб на состояние здоровья, на ущерб здоровью, на травмы не высказали", - сказала она.

По данным пресс-службы МВД по Татарстану, 20 декабря на территории образовательного учреждения "Новотроицкая СОШ" по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району республики проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. Перед началом занятий личный состав отдела МВД России по району, администрацию школы и старшеклассников проинструктировали о соблюдении мер безопасности. Все учащиеся, по информации ведомства, находились под контролем педагогов, ни один из них не пострадал. Из-за того, что участие гражданских лиц и план занятий не были в установленном порядке согласованы с МВД по Татарстану, руководство министерства приняло решение о проведении служебной проверки.

В пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана ТАСС сообщили о формировании комиссии для проведения служебного расследования с выездом в Тукаевский муниципальный район. По информации отдела образования Тукаевского муниципального района, начальник отдела уволилась. Прокуратура Тукаевского района также проводит проверку после инцидента.

Ранее издание Znak.com и ряд других СМИ опубликовали информацию о том, что в Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения по действиям во время массовых беспорядков, а в качестве нападающих выступили школьники. В свою очередь, в пресс-службе Росгвардии по Республике Татарстан опровергли факт проведения учений и участие школьников в них.