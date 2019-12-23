"Россия-1" 31 декабря покажет в Full HD "Иронию судьбы, или С легким паром!"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" 31 декабря покажет версию фильма режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в качестве Full HD. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник рассказали в пресс-службе канала.

"Фильм будет представлен в качестве Full HD 31 декабря в 19:30 мск", - сказал собеседник ТАСС, уточнив, что в этом году канал показывает легендарную ленту за считаные часы до наступления 2020 года эксклюзивно.

По данным РБК, канал отреставрировал картину и она будет ярче и четче классической версии.

Двухсерийный художественный телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" - лирическая новогодняя комедия режиссера Эльдара Рязанова, один из самых популярных и любимых советских фильмов. Действие картины разворачивается в 1970-х годах в Москве и Ленинграде. В основу сюжета легла история любви двух абсолютно незнакомых людей, которые встретились в результате неожиданного стечения обстоятельств в новогоднюю ночь. Главный герой - 36-летний москвич, врач Евгений Лукашин - накануне встречи Нового года вместе с друзьями отправляется в баню. После дружеских посиделок захмелевшие друзья по ошибке отправляют его в Ленинград.