Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллар и евро

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

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"Конец 2019 года характеризуется небольшим падением доллара и укреплением рубля. Чем ближе новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту. На статистике ноябрьского и декабрьского спроса сказывается и предстоящий сезон каникул - клиенты стараются купить наличные в валюте, популярной в выбранной для путешествия стране", - отмечается в исследовании.

Так, по данным банка, число покупок долларов в ноябре по сравнению с октябрем выросло на 2%, при этом объем продаж за месяц увеличился на 3,2%. Средняя сумма одной покупки выросла на 33,21%.

Что касается евро, то рост числа покупок этой валюты в ноябре по сравнению с октябрем составил лишь 0,8%, при этом средняя сумма одной покупки выросла на 27,64%.

Активнее всего (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) доллары покупали в Новосибирске, Уфе и Орле, а евро - в Саратове, Волгограде и Брянске.

"Интересный факт: спрос на покупку евро клиентами в Санкт-Петербурге (в отличие от Москвы, где доллар лидирует) традиционно выше, чем на доллары: в 2019 году - на 6,7% от количества покупок. На статистике сказывается его близкое соседство с Европой", - отметили в "Русском стандарте".