СМИ: российские власти освободили пять японских судов, задержанных за нарушения при лове

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. Российские власти освободили пять японских рыболовецких судов, которые были ранее задержаны пограничниками за нарушение условий лова в водах южной части Курил. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Kyodo со ссылкой на адвоката задержанных.

По его данным, японским рыбакам суд на острове Кунашир приказал уплатить штраф за нарушения.

Пять японских промысловых судов были задержаны и сопровождены на остров Кунашир для досмотра 17 декабря. Как сообщал телеканал Эн-эйч-кей, пограничники заподозрили несоответствие между реальным уловом и данными, занесенными в судовые журналы. На борту задержанных шхун, по данным телеканала TBS, находятся 24 моряка. Все эти суда принадлежат кооперативам из порта Немуро на самом северном японском острове Хоккайдо.