{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Бразилии госпитализирован после падения в резиденции

Жаир Болсонару проведет от шести до 12 часов в стационаре под наблюдением врачей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в понедельник вечером после падения в официальной резиденции, Дворце Алворада. Об этом говорится в заявлении распространенной пресс-службой главы государства.

"Его осмотрела медицинская бригада администрации президента, после чего он был доставлен в военный госпиталь", - сообщила пресс-служба. Как уточняется, в медучреждении политику провели компьютерную томографию головного мозга. "Изменений не выявлено", - утверждается в документе. Болсонару проведет от шести до 12 часов в стационаре под наблюдением врачей.

11 декабря Болсонару вне своего рабочего графика посетил военный госпиталь Бразилиа, где у него удалили родинку с левого уха для проведения гистологического исследования. По возвращении из клиники он заявил журналистам, что подозревает у себя рак кожи. Беседуя с прессой в минувшую субботу он уточнил, что результаты анализов не подтвердили его опасения.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
Реклама на ТАСС
Студенческие отряды Приморья планируют задействовать на четверть больше молодежи в 2020 г.
В летнем трудовом семестре 2020 года хотят задействовать 1200 человек, сообщил председатель правления Приморского регионального отделения "Российских Студенческих Отрядов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС