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"Ъ": в России в 2020 году введут новые правила экзамена на получение водительских прав

В частности, с октября исчезнет такой этап, как "площадка"
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новой процедуры сдачи экзамена на получение водительских прав, которая, в частности заменяет этапы "площадка" и "город" единым испытанием по вождению. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст постановления.

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Документ пока официально не опубликован, однако факт его подписания изданию подтвердили в аппарате правительства. Согласно постановлению, с октября следующего года навыки управления автомобилем будут проверять в рамках единого получасового экзамена, который будет включать в себя элементы существующих ныне этапов "площадка" и "город". Экзаменатор должен будет сначала проверить такие базовые навыки, как трогание с места, движение на подъеме, параллельная парковка. Это можно сделать на площадке автошколы или на тупиковых улицах за пределами городской застройки.

Далее кандидата допускают к проверке навыков вождения на городских улицах. С 1 октября также не будут полностью заранее оговариваться маршруты для испытаний, а будут названы только некоторые улицы, на которых могут проходить экзамены. Новый порядок касается только водителей автомобилей, по данным "Коммерсанта", мотоциклисты продолжат сдавать практический экзамен на площадке.

Кроме того, с октября можно будет опротестовать отрицательную оценку на экзамене с целью аннулирования его результата. ГИБДД также сможет отменить положительный результат испытания в случае, если кандидат предоставил поддельные документы, пишет газета.

Уже в январе возрастной ценз для получения прав на управление трамваем, автобусом и троллейбусом будет повышен до 20 лет. Тогда же будет разрешено обучение вождению на автотрассах с допустимой скоростью движения более 60 км/ч. Кроме того, ГИБДД сможет требовать погашения задолженности по штрафам для возвращения прав после лишения.

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