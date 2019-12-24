Опрос: россияне предпочитают путешествовать налегке

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян берет с собой в путешествие не больше двух чемоданов или сумок, при этом треть - вообще сокращает вес багажа до 10 кг. Об этом говорится в проведенном для ТАСС исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Не более двух чемоданов или сумок берут с собой 96,4% респондентов, остальные - от трех до четырех единиц багажа. Причем мужчины чаще берут в поездку больше сумок: вариант от трех до четырех чемоданов выбрали 4,4% мужчин и 2,7% женщин. Почти все опрошенные молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет отметили, что берут с собой в поездку одну или две сумки, а вот путешественники от 25 до 40 лет чаще других возрастных групп ездят с тремя - четырьмя чемоданами.

Багаж 36,3% опрошенных обычно весит 5-10 кг, у 26,7% - до 15 кг. Еще 22,6% путешественников ответили, что берут с собой чемоданы весом порядка 20 кг. Почти каждый десятый (9,2%) набирает с собой в поездку 25 кг багажа. 4,5% респондентов ответили, что их сумка в путешествии весит менее 5 кг.

Перевес и потери

Почти 20% респондентов сообщили, что хоть раз в жизни платили за перевес багажа. При этом мужчины докупают багаж чуть реже женщин. А чаще всего за перевес приходится платить путешественникам старше 60 лет.

Теряли свой багаж 17,8% клиентов. Среди респондентов в возрасте до 25 лет теряли сумки 11,5%, а среди людей старше 60 лет - 23,5%. Женщины теряют багаж чуть чаще мужчин (18,3% против 16,7%), свидетельствуют данные опроса.