ФСИН выявила поставки некачественного куриного мяса в колонии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России выявила факты поставок некачественного куриного мяса в исправительные учреждения нескольких регионов. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ФСИН.

"Приемочными комиссиями при приемке продукции, поставленной в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов в учреждения семи территориальных органов ФСИН, были выявлены факты несоответствия мяса кур первого сорта требованиям нормативно-технической документации", - сказали в ведомстве. Внешне замороженные куриные тушки не имели дефектов, "но после размораживания и тепловой обработки они существенно потеряли в весе вследствие присутствия внутри тушек гелевого вещества", уточнили в ведомстве.

Куриное мясо немедленно изъяли и направили на экспертизу в организации, подведомственные Россельхознадзору. "После получения результатов исследований материалы будут направлены в надзорные и следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе ФСИН.

Ведомство продолжает проверки территориальных органов на предмет качества мяса кур и готовит иски к поставщику.