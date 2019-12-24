Роспотребнадзор предупредил о болезни, которой можно заразиться от собак

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупреждает об опасности заражения эхинококкозом - болезнью, передающейся, в частности, от собак. Об этом во вторник пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ведомство подготовило проект постановления Главного санитарного врача РФ "О предупреждении распространения эхинококкозов в Российской Федерации". По данным Роспотребнадзора, наиболее неблагополучными по эхинококкозу являются Северный Кавказ, Урал, Иркутская область, Дальний Восток и страны Средней Азии.

Возбудителями заболевания являются личинки ленточного червя рода Echinococcus. При заражении в печени, реже - в легких и других органах образуются кистозные образования, содержащие личинки паразитов, передает газета. Человек может заразиться при контакте с больными животными, в том числе с собаками, при сборе и употреблении в пищу диких ягод и трав, при потреблении содержащей яйца паразитов воды и при выделке шкур животных.

Болезнь выявляется обычно на поздних стадиях при инструментальном обследовании или хирургическом вмешательстве. До момента проявления клинических признаков может пройти от нескольких месяцев до нескольких десятков лет, пишет "Российская газета".

Если поражена печень, симптомами являются желтуха, тяжесть и давление в правом подреберье, увеличение печени, отдающие в правую руку и спину боли. При локализации паразита в легких может появиться одышка, кровохарканье, боли в грудной клетке, сухой, позже влажный кашель.

Для профилактики болезни Роспотребнадзор рекомендует тщательно мыть руки после контактов с животными или посещения леса, не употреблять в пищу сырую воду, немытые овощи, ягоды и зелень, регулярно проводить вакцинацию домашних животных. Кроме того, не рекомендуется разрешать собаке облизывать лицо, прыгать на диван или постель.