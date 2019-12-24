Эвакуация населения в зонах чрезвычайной ситуации может стать обязательной

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. МЧС готовит изменения в законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.

"Во время наводнения в Амурской области летом этого года мы столкнулись с... проблемой - это отказ местного населения от эвакуации, несмотря на угрозу затопления. В итоге мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте. Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной [принудительной] эвакуации населения", - отметил министр. Он пояснил, что сейчас по закону ее можно осуществить лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Кроме того, по поручению главы МЧС планируется ввести ответственность за неполную и недостоверную информацию о чрезвычайных событиях, получаемую из других федеральных органов исполнительной власти. "К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что некоторые из них используют безответственный подход: хочу дам информацию, хочу - нет. Но ситуация меняется", - сказал министр.

Он также не исключил появления в будущем одного закона, объединяющего Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и систему гражданской обороны (ГО), которые по своим функциям дублируют друг друга и имеют фактически одинаковые задачи. "Возможно, будет создан новый закон, объединяющий РСЧС и ГО". Сейчас они регламентируются двумя законами ("О гражданской обороне" и "О защите населения"), которые в некоторых положениях даже противоречат друг другу", - сказал министр.

Зиничев подчеркнул, что в защите населения от чрезвычайных ситуаций важна не столько роль МЧС, сколько роль всей РСЧС в целом. "Усилиями одного министерства справиться с масштабными ЧС невозможно, поэтому в РСЧС входят все федеральные органы исполнительной власти, а также региональные структуры и службы. И важно, чтобы все они понимали свою ответственность в этих вопросах", - заключил глава МЧС.