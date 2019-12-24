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Порядка 380 тыс. туристов посетили Бурятию в 2019 году

За 10 лет число туристов увеличилось вдвое
Иволгинский дацан в Бурятии Зорикто Дагбаев/ТАСС
Описание
Иволгинский дацан в Бурятии
© Зорикто Дагбаев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Число туристов в Бурятии за последние 10 лет увеличилось вдвое, в 2019 году регион посетили порядка 380 тыс. человек. Об этом журналистам во вторник сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"За период с 2009 рост потока туристов составил 50%. По итогам 2019 года Бурятию посетили около 380 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

В региональном Минтуризма отметили, что чаще всего в Бурятию приезжают гости из соседних Монголии и Китая, из Южной Кореи, Японии, Германии, Франции. Большой интерес у туристов, кроме Байкала, вызывают мероприятия, связанные с национальными бурятскими праздниками, с празднованием Сагаалгана - Нового года по лунному календарю. Иностранцев и жителей других российских регионов привлекают культура и обычаи старообрядцев, проживающих в семейских селах на территории Бурятии.

"Туристическая отрасль в республике активно развивается, у нас работают 29 туроператоров, 78 турагентств. Объем платных услуг в сфере туризма в 2019 году составил более 3,2 млрд рублей", - уточнила замглавы Минтуризма Бурятии Баярма Цыдыпова.

Регион привлекает, прежде всего, озером Байкал: в отличие от берега со стороны Иркутской области прибрежная полоса в Бурятии более пологая, со множеством песчаных пляжей. Также в республике, на территории которой находится Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма в России и множество целебных источников, в последнее время активно развивается религиозный и лечебно-оздоровительный туризм.

Ранее глава Бурятии заявлял, что главная цель в развитии туризма в Бурятии - ограничить поток неорганизованных туристов, наносящих вред экологии Байкальской природной территории, обустроить инфраструктуру и привлечь платежеспособного туриста. За последний год власти республики привлекли новых резидентов в особую экономическую зону "Байкальская гавань" в Прибайкальском районе. В 2020 году там начнется строительство первых отелей, в том числе со SPA-комплексом.

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РоссияБурятияДальний Восток
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