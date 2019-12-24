МЧС получило дополнительное финансирование на техническое оснащение

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. МЧС России станет технологичнее, на техническое оснащение выделено дополнительное финансирование. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МЧС Евгений Зиничев в преддверии Дня спасателя, который отмечается 27 декабря.

По его словам, существующая система реагирования на чрезвычайные ситуации была грамотно структурирована и хорошо себя зарекомендовала, но и она нуждается в совершенствовании. "Мы проанализировали действующие механизмы, посмотрели, что можно доработать или перенастроить, куда необходимо двигаться, чтобы работа МЧС стала еще более эффективной. Вывод был очевиден - надо стать технологичнее и современнее", - считает глава МЧС.

Он сообщил, что "кропотливая работа с экономическим блоком правительства позволила получить дополнительное финансирование на техническое оснащение подразделений МЧС". В 2020 году будет выделено порядка 15,7 млрд рублей, которые направят на закупку пожарно-спасательной техники, техники и средств для аварийно-спасательных работ, а также плавсредств. "В первую очередь новейшими образцами техники, оборудованием и снаряжением будут оснащаться пожарная служба, специальные пожарные части, воинские и другие спасательные формирования", - рассказал Зиничев.

Министр пояснил, что в последние годы МЧС закупало две единицы техники, а восемь списывали по сроку службы. "И то, что подлежало списанию, зачем-то вписывалось в техническую оснащенность, и выходило на бумаге так, что обеспеченность техникой составляла чуть ли не более 80%, но цифру-то любую нарисовать можно. Если техника ржавеет или ее ресурс превышает 30 лет, она никуда не поедет", - сказал глава МЧС. Он подчеркнул, что ситуация с технической оснащенностью уже исправляется. "Впервые в этом году мы вышли на более-менее приемлемый уровень. Сейчас реальная картина такова, что обеспеченность техникой составляет более 50%", - сказал он.

Министр отметил, что МЧС не просто ликвидирует чрезвычайные ситуации. "В результате нашей деятельности возникает экономический эффект" - подчеркнул он. Зиничев напомнил, что 2019 год в МЧС был Годом предупреждения. "Многие природные явления имеют циклический характер, то есть повторяются из года в год. Мы тратим колоссальные средства на их ликвидацию, не задумываясь над тем, что ЧС можно либо предотвратить, либо снизить его негативные последствия. И это значительно дешевле, - сказал министр. - Практика показала, что каждый вложенный рубль в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций позволяет экономить до 12 рублей, предусмотренных на ликвидацию их последствий".