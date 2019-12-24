Глава МЧС рассказал об отличиях иркутского и дальневосточного наводнения летом 2019 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Многомиллиардный ущерб от наводнения на Дальнем Востоке летом этого года удалось предотвратить благодаря заблаговременно проведенным превентивным мероприятиям, в то время как в Иркутской области события оказались быстротечными. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

По его словам, в Амурской области и Хабаровском крае в августе этого года объем подтоплений был в сотни раз больше, чем в Иркутской области, а объем ущерба в разы меньше. "В Иркутской области, в Тулуне, Нижнеудинске затопило более 23 тыс. жилых домов и приусадебных участков, а в Хабаровском крае - 3,2 тыс. Разница ощутима. Благодаря превентивным мерам удалось защитить Комсомольск-на-Амуре", - рассказал министр.

Он пояснил, что в середине июля, когда стало известно об угрозе наводнения, на Амуре была построена дополнительная дамба, которая на некоторых участках достигала высоты 7,5 м, в результате Комсомольск-на-Амуре не пострадал.

"Потратили 70 млн рублей, а если бы этого не сделали, то ущерб составил бы 2 млрд рублей. А самое главное, что, сработав на упреждение стихии на Дальнем Востоке, удалось избежать человеческих жертв", - рассказал глава МЧС. Он уточнил, что уже за две недели до наводнения прогноз по Амурскому бассейну был неутешительным. "Мы обратились в правительство, было принято решение выдать со складов Росрезерва наливные дамбы. Дополнительно усилили группировку наших сил. Губернаторов настроили на четкую работу. Это помогло избежать трагедии", - сказал Зиничев.

Говоря о наводнении в Приангарье, министр сообщил, что события в Иркутской области оказались быстротечными и масштабными. "Первые прогнозные данные Росгидромета были "размытыми" и приблизительными. Изначально специалистами прогнозировался подъем воды в реках в основном за счет переувлажнения почвы, но неправильно был спрогнозирован объем осадков. Количество выпавших отличалось от предполагаемых в три раза", - пояснил глава МЧС. "Когда стало понятно, что ситуация очень сложная, в зону стихийного бедствия были направлены дополнительные силы и средства", - сказал он.

Зиничев сообщил, что жителей Тулуна предупреждали о наводнении, но они не могли поверить в такой масштаб бедствия, потому что последний раз так значительно вода поднималась в 80-х годах, поэтому и дамба была построена со значительным запасом. "Сначала люди просто наблюдали за происходящим. Все рассчитывали, что дамба устоит, вода уйдет. Но в этот раз воды оказалось намного больше", - заключил министр.