В Китае экс-замглавы Sinochem Group приговорили к 11,5 годам тюрьмы за взятки

ШАНХАЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель генерального директора китайской государственной химической корпорации Sinochem Group Ду Кэпин приговорен к 11,5 годам тюрьмы за взятки. Соответствующее решение было вынесено во вторник Народным судом средней ступени города Вэйхай восточной провинции Шаньдун, говорится в официальном аккаунте судебной инстанции в мессенджере WeChat.

Согласно материалам дела, бывший чиновник с 1999 по 2010 годы использовал служебное положение в целях личного обогащения. Судом было доказано, что за указанный период Ду Кэпин напрямую или через посредников получил взяток на общую сумму более 12,6 млн юаней (около $1,8 млн) от третьих лиц за услуги по продвижению коммерческих проектов.

Помимо тюремного срока, суд приговорил бывшего чиновника к штрафу в размере 1,3 млн юаней ($185 тыс.) с конфискацией всех незаконно нажитых активов и имущества в пользу государства.

Это не первое подобное расследование в отношении топ-менеджмента компании. В июле 2017 года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины сообщила об исключении из партии и отстранении от занимаемых должностей бывшего генерального директора Sinochem Group Цай Сию. В конце декабря 2018 года он был приговорен к 12 годам тюрьмы за взятки.

Sinochem Group является правопреемницей China National Chemicals Import and Export Corporation, которая была основана в 1950 году и являлась крупнейшей химической компанией Китая. В ее структуру входят более 300 предприятий в Китае и за рубежом, штат компании достигает 50 тыс. сотрудников. По итогам 2017 года суммарные активы компании составили 417,2 млрд юаней (около $60,55 млрд).

В рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500 Sinochem Group заняла в 2018 году 98-е место.