Галину Волчек госпитализировали в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Художественного руководителя театра "Современник", народную артистку СССР Галину Волчек госпитализировали в столичную Боткинскую больницу. Об этом ТАСС сообщила во вторник заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.

"Галина Борисовна госпитализирована в Боткинскую больницу из-за проблем с легкими", - сказала собеседница агентства.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году она окончила Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. Горького (ныне - Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. Чехова). В Школе-студии МХАТ Волчек училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Александра Карева.

Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы она приняла участие в создании театральной студии, положившей начало Московскому театру "Современник". В 1972 году, спустя два года после ухода Ефремова из "Современника" Волчек была выбрана труппой худруком этого театра.