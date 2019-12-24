{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Галину Волчек госпитализировали в Москве

Народная артистка СССР находится в Боткинской больнице из-за проблем с легкими

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Художественного руководителя театра "Современник", народную артистку СССР Галину Волчек госпитализировали в столичную Боткинскую больницу. Об этом ТАСС сообщила во вторник заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.

"Галина Борисовна госпитализирована в Боткинскую больницу из-за проблем с легкими", - сказала собеседница агентства.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году она окончила Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. Горького (ныне - Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. Чехова). В Школе-студии МХАТ Волчек училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Александра Карева.

Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы она приняла участие в создании театральной студии, положившей начало Московскому театру "Современник". В 1972 году, спустя два года после ухода Ефремова из "Современника" Волчек была выбрана труппой худруком этого театра.

Теги
Волчек, Галина Борисовна
Реклама на ТАСС
Глава МЧС призвал россиян соблюдать пожарную безопасность в новогодние праздники
По словам Евгения Зиничева, основные риски в этот период связаны с массовым скоплением детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС