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Глава МЧС призвал россиян соблюдать пожарную безопасность в новогодние праздники

По словам Евгения Зиничева, основные риски в этот период связаны с массовым скоплением детей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. МЧС России приложит все усилия для обеспечения пожарной безопасности в новогодние праздники, но люди должны не забывать об элементарных противопожарных правилах для того, чтобы избежать трагедии. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

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"Главное, на что хочу обратить внимание, - это соблюдение требований пожарной безопасности, которые написаны, как говорят, кровью не только простых граждан, но и пожарных. Мы же со своей стороны приложим все усилия, чтобы праздники прошли без серьезных потерь", - сказал он.

По его словам, основные риски в предновогодний и новогодний период связаны с массовым скоплением детей и повышенной пожарной нагрузкой. "Мы ежегодно проводим профилактическую работу по снижению рисков при проведении новогодних и рождественских мероприятий, обеспечиваем пожарную безопасность на общероссийской новогодней елке в Кремле и в других местах, где проходят новогодние праздники", - рассказал Зиничев.

На таких объектах дежурят сотрудники Государственной противопожарной службы, совместно с полицией обеспечивается контроль за потенциальными стихийными местами продажи пиротехники. Для запуска петард, фейерверков и салютов в каждом регионе предусмотрены свои площадки.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений Николаевич
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