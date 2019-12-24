В правительстве объяснили, почему из экзамена на права убрали "площадку"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Отдельный экзамен "площадка" для получения водительских прав лишь имитировал ощущение управления автомобилем, поэтому был отменен.

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"Как показывает практика, данные упражнения [на "площадке"] лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения", - говорится в сообщении на сайте кабмина. В связи с этим было принято решение об отмене "площадки" как самостоятельного экзамена, она станет элементом практического экзамена и будет проводиться непосредственно перед ним, то есть перед выездом на улицы. Кроме того, проверка первоначальных навыков управления транспортным средством остается частью практической квалификационной работы при проведении образовательной организацией квалификационного экзамена. "Лица, не сдавшие такую проверку, ко второму этапу практической квалификационной работы, проводимому в условиях дорожного движения, не допускаются", - напомнили в кабмине. Практический экзамен в условиях дорожного движения дополнен проверкой основных умений и навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной площадке.

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