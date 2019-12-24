В правительстве объяснили, почему из экзамена на права убрали "площадку"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Отдельный экзамен "площадка" для получения водительских прав лишь имитировал ощущение управления автомобилем, поэтому был отменен.
"Как показывает практика, данные упражнения [на "площадке"] лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
В связи с этим было принято решение об отмене "площадки" как самостоятельного экзамена, она станет элементом практического экзамена и будет проводиться непосредственно перед ним, то есть перед выездом на улицы. Кроме того, проверка первоначальных навыков управления транспортным средством остается частью практической квалификационной работы при проведении образовательной организацией квалификационного экзамена. "Лица, не сдавшие такую проверку, ко второму этапу практической квалификационной работы, проводимому в условиях дорожного движения, не допускаются", - напомнили в кабмине.
Практический экзамен в условиях дорожного движения дополнен проверкой основных умений и навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной площадке.
"В то же время в целях исключения возможности допуска к управлению автотранспортным средством в условиях дорожного движения слабоподготовленного кандидата в водители, а также обеспечения безопасности при проведении практического экзамена предусмотрено проведение проверки первоначальных навыков управления транспортным средством в начале практического экзамена перед выездом на дорогу, - подчеркнули в правительстве. - Для этого будут использоваться закрытые площадки, автодромы, территории, имеющие твердое покрытие и ограниченные для движения иных транспортных средств и пешеходов, или участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог". Эти новеллы вступят в силу с 1 октября 2020 года. При этом практический экзамен на мотоциклах сохраняется в нынешнем варианте - на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.
Возрастные ограничения
Вместе с этим, снимается запрет на учебную езду на автомагистралях. Конкретизированы минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для лиц, не сдавших соответствующий экзамен. Кроме того, уточнен возраст, с которого обучаемый вождению может допускаться к учебной езде. Так, обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории А1 или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле - не менее 16 лет, на мотоцикле категории А - не менее 17 лет, на автобусе, троллейбусе и трамвае - не менее 20 лет.
"Принятые решения направлены на совершенствование системы допуска граждан к управлению транспортными средствами, связанное с изменением порядка проведения практического экзамена посредством смещения акцента проверки умений и навыков управления транспортным средством, приобретенных кандидатом в водители в процессе профессионального обучения в образовательной организации, в условиях реальной дорожной обстановки, повышение качества и доступности оказываемой государственной услуги", - уверены в кабмине.