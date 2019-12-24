{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Болотное дело"

Суд признал виновным уехавшего в Литву фигуранта "болотного дела" Бученкова

Ему грозит до восьми лет лишения свободы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы признал виновным Дмитрия Бученкова, находящегося в международном розыске по делу об участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник в заочной форме оглашается приговор в отношении подсудимого.

"Бученков виновен в том, что совершил участие в массовых беспорядках, а также совершил порчу имущества и применил насилие по отношению к исполнителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, обеспечивающему общественную безопасность и охрану общественного порядка", - говорится в приговоре судьи Ларисы Семеновой.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанными обвинений в отношении Бученкова. Наказание для него будет названо в заключительной части судебного акта.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Бученкову восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Прокурор также просила удовлетворить заявленные потерпевшей стороной иски об ущербе, причиненном массовыми беспорядками, на общую сумму около 30 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны в том числе ООО "ЭКО-универсал" (компания, которой принадлежат биотуалеты), ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЦАО" и ОМОН. В рамках уголовного дела для погашения ущерба ранее была арестована квартира Бученкова в Наро-Фоминском районе Подмосковья и его легковой автомобиль.

По словам прокурора, Бученков нанес одному из полицейских "не менее двух ударов кулаками в голову и живот, распылил газовый баллончик в сторону сотрудников полиции". Защита Бученкова, в свою очередь, попросила суд его оправдать, ссылаясь на то, что у него есть алиби. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, ее подзащитный в день массовых беспорядков на Болотной площади в Москве находился вместе с родственниками в Нижнем Новгороде, на даче "они жарили шашлыки в кругу семьи", он не мог принимать участие в том, что ему инкриминируется.

В декабре 2015 года Бученкова арестовали, в марте 2017 года Мосгорсуд по ходатайству защиты смягчил ему меру пресечения на домашний арест. Он не явился на судебное заседание и 15 ноября 2017 года Замоскворецкий суд объявил его в международный розыск, изменив меру пресечения на заключение под стражу и приостановив производство по уголовному делу. Бученков получил политическое убежище в Литве. 22 ноября 2019 года уголовное дело в отношении Бученкова было возобновлено.

Теги
ЛитваРоссия"Болотное дело"
Реклама на ТАСС
Обморозивший руку на Колыме испанский велосипедист вернулся в Магадан для нового заезда
В путешествие велосипедист отправится 27 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС