Суд признал виновным уехавшего в Литву фигуранта "болотного дела" Бученкова

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы признал виновным Дмитрия Бученкова, находящегося в международном розыске по делу об участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник в заочной форме оглашается приговор в отношении подсудимого.

"Бученков виновен в том, что совершил участие в массовых беспорядках, а также совершил порчу имущества и применил насилие по отношению к исполнителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, обеспечивающему общественную безопасность и охрану общественного порядка", - говорится в приговоре судьи Ларисы Семеновой.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанными обвинений в отношении Бученкова. Наказание для него будет названо в заключительной части судебного акта.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Бученкову восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Прокурор также просила удовлетворить заявленные потерпевшей стороной иски об ущербе, причиненном массовыми беспорядками, на общую сумму около 30 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны в том числе ООО "ЭКО-универсал" (компания, которой принадлежат биотуалеты), ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЦАО" и ОМОН. В рамках уголовного дела для погашения ущерба ранее была арестована квартира Бученкова в Наро-Фоминском районе Подмосковья и его легковой автомобиль.

По словам прокурора, Бученков нанес одному из полицейских "не менее двух ударов кулаками в голову и живот, распылил газовый баллончик в сторону сотрудников полиции". Защита Бученкова, в свою очередь, попросила суд его оправдать, ссылаясь на то, что у него есть алиби. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, ее подзащитный в день массовых беспорядков на Болотной площади в Москве находился вместе с родственниками в Нижнем Новгороде, на даче "они жарили шашлыки в кругу семьи", он не мог принимать участие в том, что ему инкриминируется.

В декабре 2015 года Бученкова арестовали, в марте 2017 года Мосгорсуд по ходатайству защиты смягчил ему меру пресечения на домашний арест. Он не явился на судебное заседание и 15 ноября 2017 года Замоскворецкий суд объявил его в международный розыск, изменив меру пресечения на заключение под стражу и приостановив производство по уголовному делу. Бученков получил политическое убежище в Литве. 22 ноября 2019 года уголовное дело в отношении Бученкова было возобновлено.