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Социальная гостиница для тяжелобольных детей из регионов появится в Москве

В выделенных помещениях появится современный центр помощи, где дети смогут во время лечения продолжать осваивать школьную программу

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы передали благотворительному фонду "Добрый дом" два здания на юго-западе города, в которых расположится социальная гостиница для тяжелобольных детей, приезжающих в столицу на лечение, и их родителей. Об этом сообщила во вторник ТАСС руководитель фонда Юлия Ромейко.

"Фонду передали два здания в Москве для создания социальной гостиницы "Добрый дом" для тяжелобольных детей, приезжающих в столичные больницы из регионов России. Это долгожданное событие, имеющее колоссальное социальное значение для российских семей с онкобольными детьми, стало результатом совместной плодотворной работы с правительством Москвы, департаментами здравоохранения и труда и социальной защиты, а также уполномоченным при президенте по правам ребенка", - сказала она.

Передача была осуществлена на основе распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина от 6 декабря 2019 года в безвозмездную аренду сроком на 10 лет. Речь идет о двух зданиях, расположенных на ул. Нагорная: д. 22 корпус 1, и д. 22 корпус 1 строение 1 , площадью 3,6 и 3 тыс. кв. метров соответственно.

Как следует из текста документа (есть в распоряжении ТАСС) здания передаются "для использования в целях осуществления благотворительной деятельности, а также деятельности в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства), содействия деятельности в области профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, а также деятельности, направленной на социальную поддержку и защиту граждан".

Ромейко добавила, что здания представляют собой нежилые строения 1959 года постройки. Ранее помещения использовались как школа интернатного типа. В фонде отмечают, что переданные властями Москвы соседние здания на улице Нагорной отлично подходят для цели благотворителей, однако в помещениях предстоит сделать косметический ремонт и оборудовать их всем необходимым для проживания. Для этого "Добрый дом" готов принять любые пожертвования.

О проблеме проживания больных

Ситуация с онкобольными детьми, приезжающими в Москву на лечение, вызвало общественный резонанс после серии случаев, когда соседи пытались выселить их из арендуемого благотворительными фондами жилья на почве неприязни. В письме для сбора подписей по вопросу выселения утверждалось, что такие дети якобы могут быть "заразными" и опасными для окружающих.

По данным благотворительного фонда, онкобольной ребенок лечится в стационаре в среднем 20 дней, а затем от 6 до 12 месяцев (а иногда вплоть до четырех лет) проходит процедуры в клинике. Иногда стоимость проживания в Москве составляет до 80% всех расходов на лечение, отмечают в фонде.

"Столичные власти обратили внимание на острую проблему, с которой сталкивается большинство семей из всех регионов страны, когда ребенку требуется высокотехнологичная медицинская помощь в федеральных клиниках: отсутствие доступного жилья в столице, и нашли быстрый и максимально эффективный способ ее решения", - добавила Ромейко.

Фонд хочет решить проблему созданием социальной гостиницы, в которой приезжие семьи будут жить бесплатно. В выделенных помещениях появится современный центр помощи, где дети смогут во время лечения продолжать осваивать школьную программу, родители получат консультации специалистов и помощь в оформлении инвалидности ребенка. В "Добром доме" будет работать медицинская лаборатория и пункты приема благотворительной помощи. Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию, создать зеленую зону и установить детские и спортивные площадки.

О фонде

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Добрый дом" зарегистрирован в Москве в ноябре 2019 года. Это событие стало продолжением и развитием проекта "Добрый дом" фонда "Спаси жизнь", зарегистрированного в Камчатском крае, который появился в 2014 году и на протяжении пяти лет обеспечивал бесплатным временным жильем в столице тяжелобольных детей и сопровождающих их родителей. За пять лет временное жилье получили более 1000 человек.

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