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Обморозивший руку на Колыме испанский велосипедист вернулся в Магадан для нового заезда

В путешествие велосипедист отправится 27 декабря

ТАСС, 24 декабря. Подданный Испании Хосе Андрес Абьян Пахарес, получивший обморожение руки во время велосипедного путешествия по Колымской трассе зимой 2018 года, вернулся в Магаданскую область для повторного велозаезда от Магадана до Байкала (граница Иркутской области и Бурятии). Об этом сообщила пресс-служба магаданской мэрии.

В декабре 2018 года испанец приехал в Магадан, чтобы оттуда совершить велосипедный заезд до Байкала. Во время путешествия по Колымской трассе он решил переночевать в палатке при температуре минус 50 градусов и получил серьезное обморожение руки. Велосипедиста нашли местные жители и доставили в ближайшую больницу. После выздоровления он не мог попасть домой в Мадрид из-за дефицита авиабилетов из Магадана до Москвы, достать билет ему также помогли жители Колымы.

"Путешественник-велосипедист из Испании вернулся в наш город, чтобы доехать на велосипеде до Байкала и осуществить так и не реализованную в прошлом году мечту", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в путешествие велосипедист отправится 27 декабря. Добраться до пункта назначения испанец планирует к 20 марта. Приехав в Магадан, он первым делом встретился с главой города Юрием Гришаном и преподнес ему подарок - бутылку красного вина из Испании.

Как рассказали ТАСС в мэрии, на этот раз велосипедист рассчитывает на то, что сможет преодолеть весь путь. Для этого он намерен проезжать на велосипеде по 40 км в день. Всего путешественнику придется преодолеть более 5 тыс. км. "Хосе учел прошлые ошибки, связанные с суровыми магаданскими морозами, и тщательно подготовился к путешествию. На этот раз при нем имеются очень теплые вещи и обувь. Кроме того, Хосе много тренировался", - добавили в администрации.

Теги
РоссияМагаданская область
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