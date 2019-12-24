Матвиенко рассказала о троллинге Совфеда при обсуждении законопроекта о домашнем насилии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации после публикации законопроекта о семейно-бытовом насилии на сайте палаты для общественного обсуждения столкнулся с организованной кампанией, когда отправлялись одинаковые отрицательные отзывы на документ. Об этом сообщила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы столкнулись с такой организованной кампанией - нас просто троллили. Направление предложений или полного отрицания закона, написано под копирку. Это было понятно, что организованная кампания. Это попытка манипулировать общественным мнением", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции во вторник.

Дублирование норм УК и КоАП

Валентина Матвиенко подтвердила, что действие законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия не планируется распространять на деяния, уже подпадающие под Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях, так как действующих мер ответственности достаточно.

"В нашем законодательстве, на мой взгляд, достаточно мер, и серьезных, и суровых мер наказания за преступления, совершенные на бытовой почве и иной почве - и уголовных мер наказания, и административных мер наказания в зависимости от тяжести преступления. Наш закон о профилактике бытового насилия все-таки направлен на то, чтобы сделать все возможное для того, чтобы не допустить совершения преступлений, которые уже наказываются в соответствии с УК РФ и КоАП", - сказала Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, законопроект касается профилактики преступлений в семье, он предполагает оказание психологической поддержки, создание кризисных центров. "Но мы не будем повторять меры УК РФ и КоАП РФ, потому что они существуют, они достаточны, но они наказывают уже за совершенные тяжелые деяния, а мы хотим профилактически сделать так, чтобы не допускать до таких фактов", - добавила она.

В конце ноября законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. Отзывы на него принимались до 15 декабря включительно, их пришло около 11 тысяч. Как заявила ранее председатель верхней палаты парламента, законопроект еще раз будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а конструктивные предложения и идеи будут собраны и учтены в итоговом варианте законопроекта.

Документ предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следует из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления. Пострадавшие от семейно-бытового насилия смогут обращаться в полицию с заявлением, а также получить помощь в органах соцзащиты, кризисных центрах, центрах психологической помощи или медицинских учреждениях.

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