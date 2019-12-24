Матвиенко считает, что не нужно законодательно запрещать мобильные телефоны в классах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в законодательство не нужно вносить изменения касательно ограничения на использование мобильных телефонов во время школьных уроков.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева в середине декабря сообщила, что более 10 тысяч школ в России запретили использование мобильных телефонов во время занятий. Ранее Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств, предложив, в частности, переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения. Также разработчики рекомендовали школам при необходимости создавать места хранения мобильных телефонов учеников.

"На мой взгляд, никаких изменений [вносить] в законодательство не требуется [по ограничению мобильных телефонов в классах]. По итогам учебного года мы подведем итоги, как эти рекомендации работают, и, возможно, как-то их дополним или уточним, если в этом будет необходимость", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ.

По ее словам, ограничительные меры были "приняты не по команде, а на основе совета с педагогами, с родителями, с учениками". "Каждый регион принимал решение исходя из своих особенностей, традиций. Ряд регионов приняли решение о полном запрете использования телефонов во время занятий. Большинство организовали таким образом работу, что при входе в класс ученик сдает телефон на время занятия, а по окончании занятия его забирает", - отметила спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что данная мера сейчас позитивно оценивается педагогами. "Ученики стали более внимательными, не отвлекаются. Мы, безусловно, продолжаем мониторинг: и министерство просвещения, и Рособрнадзор, и Совет Федерации. Сенаторы интересуются постоянно в регионах, как идет эта работа", - заключила Матвиенко.

В новость были внесены изменения (11:52 мск) — обновлена информация по тексту.