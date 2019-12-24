{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минздрав России запустил единую платформу для госзакупок лекарств

Вероника Скворцова заявила, что платформа позволит избежать завышения стоимости закупок и устранить недобросовестную конкуренцию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минздрав России запустил единую цифровую платформу для госзакупок лекарственных препаратов, которая позволит избежать завышения стоимости закупок и устранить недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В целях создания понятного и прозрачного цифрового пространства в сфере закупок лекарств потребовался унифицированный подход к описанию лекарственного препарата в качестве объекта закупки, что и явилось предпосылкой создания единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов (ЕСКЛП)", - приводятся слова министра в сообщении пресс-службы Минздрава России.

По информации пресс-службы, применение единого цифрового портала в системе закупок обеспечивает формирование информации о закупках лекарств в структурированном виде, что позволяет получать различные аналитические срезы по всей стране.

"С помощью ЕСКЛП все государственные заказчики, осуществляющие закупки лекарств, производители, заинтересованные лица смогут получать и проверять необходимую информацию о зарегистрированных лекарственных препаратах", - уточнили в пресс-службе Минздрава России.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" Минздрав России реализует федеральный проект "Цифровое здравоохранение", основной задачей которого является создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Согласно этому проекту, система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением к концу 2023 года.

В новость были внесены изменения (12:00 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Матвиенко предлагает сделать 31 декабря выходным днем уже в 2020 году
Она призвала при этом рассмотреть, за счет какого нерабочего дня 31 декабря могло бы стать выходным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС