Минздрав России запустил единую платформу для госзакупок лекарств

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минздрав России запустил единую цифровую платформу для госзакупок лекарственных препаратов, которая позволит избежать завышения стоимости закупок и устранить недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В целях создания понятного и прозрачного цифрового пространства в сфере закупок лекарств потребовался унифицированный подход к описанию лекарственного препарата в качестве объекта закупки, что и явилось предпосылкой создания единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов (ЕСКЛП)", - приводятся слова министра в сообщении пресс-службы Минздрава России.

По информации пресс-службы, применение единого цифрового портала в системе закупок обеспечивает формирование информации о закупках лекарств в структурированном виде, что позволяет получать различные аналитические срезы по всей стране.

"С помощью ЕСКЛП все государственные заказчики, осуществляющие закупки лекарств, производители, заинтересованные лица смогут получать и проверять необходимую информацию о зарегистрированных лекарственных препаратах", - уточнили в пресс-службе Минздрава России.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" Минздрав России реализует федеральный проект "Цифровое здравоохранение", основной задачей которого является создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Согласно этому проекту, система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением к концу 2023 года.

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