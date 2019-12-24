Матвиенко призвала "оставить в покое" ЕГЭ, но не исключила его совершенствование

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ), но не исключила его совершенствование.

"Я бы не стала отменять ЕГЭ", - сказала спикер во вторник на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Она посоветовала вспомнить экзамены в школе. "Это те же тесты - письменные, устные. Учитель, который тебя учил в школе 5, 10 лет, конечно, заинтересован в более высокой оценке для своего ученика, потому что он его любит, знает, хочет, чтобы его результаты труда были адекватно оценены. Все-таки это не объективная оценка, она во многом субъективна", - отметила политик.

"Благодаря ЕГЭ - и это его самое главное преимущество - у нас имеют равные условия для поступления в университеты в Москве, Санкт-Петербурге, в любом другом месте дети из глубинки, дети из малообеспеченных семей, где не работает блат, деньги, протекция", - подчеркнула глава верхней палаты парламента. Она подтвердила, что видит "много плюсов в объективной прозрачной оценке и тестировании знаний выпускников школ". Еще одним плюсом ЕГЭ спикер считает тот факт, что при нынешней системе не нужно сдавать два экзамена - в школе и в вуз.

"Уже оставьте в покое ЕГЭ, пусть он работает. Давайте совершенствовать, улучшать, но не менять саму систему. Уже свыклись, привыкли", - заключила она.

О задачах учителя

Матвиенко подвергла резкой критике практику натаскивания на возможные ответы на вопросы ЕГЭ вместо передачи детям фундаментальных знаний.

"С чем надо бороться, это когда в некоторых школах начинают не давать качественное фундаментальное образование в соответствии с учебной программой, а натаскивать на возможные ответы на вопросы. Вот это безобразие", - сказала спикер. "Так их [преподавателей] не учили в педагогических вузах, такие требования и задачи им не ставят", - подчеркнула она.

"Задача учителя - в соответствии с утвержденной программой дать ученикам качественное образование", - акцентировала внимание Матвиенко.