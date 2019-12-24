{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Матвиенко предлагает сделать 31 декабря выходным днем уже в 2020 году

Она призвала при этом рассмотреть, за счет какого нерабочего дня 31 декабря могло бы стать выходным

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо на законодательном уровне сделать выходным днем 31 декабря уже в 2020 году.

"Я думаю, что надо на законодательном уровне принять такое решение, сделать на следующий год - мы не успевали сейчас - сделать 31 декабря выходным днем", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции во вторник.

Она призвала при этом рассмотреть, за счет какого нерабочего дня 31 декабря могло бы стать выходным. "Коллеги, нам надо экономикой заниматься, нам надо работать. У нас много выходных дней, где-то сократить на один день, чтобы не увеличить общее количество выходных дней. Я буду голосовать за", - добавила Матвиенко.

Сенатор отметила, что везде, кроме непрерывных производств, 31 декабря и так становится полурабочим днем, когда сотрудники поздравляют друг друга и дарят подарки. "Люди практически 31-го уже реально так не работают", - заметила председатель верхней палаты парламента.

"Раз семейный праздник, то и подготовка должна быть семейной. Каждый должен знать свои обязанности: что будет делать папа, что будет делать мама, что будут делать дети. Совместно украсить елку, наготовить всего вкусного, чтобы потом еще целую неделю есть и оливье, и селедку под шубой, и все остальное. Поэтому я, конечно, за то, чтобы 31-е было выходным днем", - сказала спикер СФ. По ее словам, многие бизнес-структуры уже отреагировали на эту идею и сделали 31 декабря выходным, а ряд регионов приняли решение и перенесли выходной с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.

В конце ноября депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установлении 31 декабря выходного дня. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал предложение логичным, но усомнился, что вводить новый выходной надо в спешке в этом году.

В новость были внесены изменения (12:40 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В "Современнике" рассказали о состоянии Галины Волчек
По словам врачей, состояние стабильное, рассказали в театре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС