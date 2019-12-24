Матвиенко предлагает сделать 31 декабря выходным днем уже в 2020 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо на законодательном уровне сделать выходным днем 31 декабря уже в 2020 году.

"Я думаю, что надо на законодательном уровне принять такое решение, сделать на следующий год - мы не успевали сейчас - сделать 31 декабря выходным днем", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции во вторник.

Она призвала при этом рассмотреть, за счет какого нерабочего дня 31 декабря могло бы стать выходным. "Коллеги, нам надо экономикой заниматься, нам надо работать. У нас много выходных дней, где-то сократить на один день, чтобы не увеличить общее количество выходных дней. Я буду голосовать за", - добавила Матвиенко.

Сенатор отметила, что везде, кроме непрерывных производств, 31 декабря и так становится полурабочим днем, когда сотрудники поздравляют друг друга и дарят подарки. "Люди практически 31-го уже реально так не работают", - заметила председатель верхней палаты парламента.

"Раз семейный праздник, то и подготовка должна быть семейной. Каждый должен знать свои обязанности: что будет делать папа, что будет делать мама, что будут делать дети. Совместно украсить елку, наготовить всего вкусного, чтобы потом еще целую неделю есть и оливье, и селедку под шубой, и все остальное. Поэтому я, конечно, за то, чтобы 31-е было выходным днем", - сказала спикер СФ. По ее словам, многие бизнес-структуры уже отреагировали на эту идею и сделали 31 декабря выходным, а ряд регионов приняли решение и перенесли выходной с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.

В конце ноября депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установлении 31 декабря выходного дня. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал предложение логичным, но усомнился, что вводить новый выходной надо в спешке в этом году.

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