Роспотребнадзор локализовал очаги кори в Якутии, Тюменской области и Ставропольском крае

ТАСС, 24 декабря. Специалисты локализовали очаги кори, обнаруженные за последний месяц в Якутии, Тюменской области и Ставропольском крае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Зарегистрированные в последний месяц очаги кори в Республике Саха (Якутия), Тюменской области, Ставропольском крае в настоящее время локализованы, продолжается работа по подчищающей иммунизации населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2018-2019 гг. в России более 80% очагов инфекции не имели дальнейшего распространения, в частности, благодаря высокому уровню популяционного иммунитета к кори и своевременной профилактике. Кроме того, за последние два года в стране увеличилось число завозов кори из других стран - за 10 месяцев 2019 года в 38 регионах РФ выявлено 213 таких случаев из 39 стран.

"Вместе с тем в стране, несмотря на некоторый рост заболеваемости, эпидемиологическая ситуация по кори относительно стабильная, показатель заболеваемости корью в РФ в десятки раз ниже, чем в странах европейского региона", - добавили в ведомстве.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что, несмотря на рост заболеваемости корью в мире, ситуация в России остается под контролем благодаря вакцинации населения и эпиднадзору.