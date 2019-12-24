Васильева заявила, что российских школьников нельзя назвать политизированными

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что учеников российских школ сегодня нельзя назвать чрезмерно политизированными, так как они не обладают для этого достаточными знаниями истории и литературы. Об этом она сказала в прямом эфире РБК во вторник.

"Я убеждена, что уверенность в высоком уровне политизации [школьников] слишком завышена. Объясню почему. Для того, чтобы быть политизированным, надо очень много знать. О чем ты думаешь, против чего ты хочешь выступать, как ты хочешь выступать, какие идеи ты в данном случае поддерживаешь. Я убеждена, что это не так, потому что на сегодняшний день уровень знания истории достаточно низкий, уровень знания литературы еще ниже", - заявила министр.

Министр допустила, что протест школьников свойственен их возрасту и направлен на окружение и родителей. "Когда этот протест берут взрослые люди и выводят их сюда, это ровно то, что сейчас сложилось. Поэтому о политизации школьников я бы не стала говорить. Я считаю, что это слишком завышенная история", - отметила министр.