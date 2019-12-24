{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Васильева заявила, что российских школьников нельзя назвать политизированными

Министр просвещения отметила, что ученики школ не обладают для этого достаточными знаниями истории и литературы, а их протест направлен на окружение и родителей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что учеников российских школ сегодня нельзя назвать чрезмерно политизированными, так как они не обладают для этого достаточными знаниями истории и литературы. Об этом она сказала в прямом эфире РБК во вторник.

"Я убеждена, что уверенность в высоком уровне политизации [школьников] слишком завышена. Объясню почему. Для того, чтобы быть политизированным, надо очень много знать. О чем ты думаешь, против чего ты хочешь выступать, как ты хочешь выступать, какие идеи ты в данном случае поддерживаешь. Я убеждена, что это не так, потому что на сегодняшний день уровень знания истории достаточно низкий, уровень знания литературы еще ниже", - заявила министр.

Министр допустила, что протест школьников свойственен их возрасту и направлен на окружение и родителей. "Когда этот протест берут взрослые люди и выводят их сюда, это ровно то, что сейчас сложилось. Поэтому о политизации школьников я бы не стала говорить. Я считаю, что это слишком завышенная история", - отметила министр.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
Реклама на ТАСС
Матвиенко предлагает сделать 31 декабря выходным днем уже в 2020 году
Она призвала при этом рассмотреть, за счет какого нерабочего дня 31 декабря могло бы стать выходным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС