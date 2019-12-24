Оркестр ЧФ встретит пассажиров первого поезда дальнего следования в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Пассажиры первого поезда дальнего следования, прибывшего в Севастополь через Крымский мост, смогут увидеть выступления участников Большого севастопольского офицерского бала, Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и оркестра штаба ЧФ, сообщили ТАСС в пресс-службе городского правительства.

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Прибытие первого с 2014 года поезда дальнего следования в Севастополь ожидается в среду 25 декабря в 09:25 утра по местному времени (совпадает с московским).

"Для пассажиров первого поезда подготовлена торжественная встреча: прямо на платформе будет установлена сцена, оборудована фотозона, организованы места с горячими напитками. Планируются выступления оркестра штаба ЧФ, Ансамбля песни и пляски ЧФ, танцевальных пар - участников офицерского бала", - сообщил представитель администрации.

Он уточнил, что первый поезд с материка прибудет под музыку, которую исполнит оркестр ЧФ. Ансамбль песни и пляски исполнит гимн города - песню "Легендарный Севастополь", а танцоры представят несколько номеров.

Во вторник на аппаратном совещании правительства врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил установить большой экран перед городским вокзалом, чтобы все желающие могли увидеть прибытие первого поезда дальнего следования, не толпясь на перроне. "Емкость перрона понятно ограничена, вокзал старый. Могут прийти люди, которые хотят просто посмотреть. <...> Безопасность на площади обеспечьте, экран привезите, обеспечьте трансляцию, чтобы те, кто пришел просто посмотреть, могли в празднике поучаствовать дистанционно, не проходя на перрон", - сказал он.

Замгубернатора Денис Солодовников уточнил, что также наблюдать за поездом можно будет с соседних улиц, которые находятся выше уровня железнодорожных путей, и моста над железной дорогой. Встречающие и любопытствующие так же могут попасть на перрон, пройдя досмотр и рамки металлоискателей.

Новогоднее настроение

В самом здании вокзала, около справочного бюро в зале ожидания к прибытию первого поезда установлена новогодняя елка. "Елка у нас установлена в зале вокзала - там же, где и обычно. Новогоднее настроение создается заранее, и в течение всех праздников елочка у нас будет стоять", - рассказала ТАСС начальник вокзала Елена Альзоба.

Она уточнила, что искусственная ель в рост человека будет стоять на вокзале в течение всех праздников.

Подарки от виноделов

Ранее крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "Массандра" объявило о бесплатных экскурсиях для пассажиров первого поезда Санкт-Петербург - Севастополь. Предъявив билет на поезд, туристы смогут бесплатно побывать в старинных винных подвалах предприятия.

Позднее к акции присоединилась севастопольская винодельня "Золотая Балка", но здесь бесплатные экскурсии 26-31 декабря будут проходить для пассажиров первого поезда, следующего из Москвы в Симферополь.

"Гостей, приехавших с материка, приглашаем на бесплатную экскурсию и каждому гостю дарим бокал игристого. Во время экскурсии на "Золотой Балке" посетители ознакомятся с технологиями производства вина, побывают в инновационном винном подвале, где смогут самостоятельно провести дегоржаж (один из процессов при шампанизации вина - прим. ТАСС). Также можно объехать виноградники на гольф-каре. И, конечно, обязательным элементом экскурсии является дегустация продукции", - рассказала ТАСС представитель предприятия.