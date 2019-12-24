Роскачество проверило китайские фейерверки

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Роскачество проверило продающиеся на российском рынке фейерверки из Китая и выяснило, что они все являются качественными и безопасными. Об этом говорится в сообщении организации.

Для проведения испытаний были закуплены фейерверки (салютные батареи) из Китая, поскольку товары именно из этой страны преобладают на российском рынке. Эксперты Роскачества исследовали товары 10 наиболее популярных торговых марок по 32 показателям качества и безопасности. Образцы были закуплены на онлайн-площадках и в точках продаж, а их стоимость варьировалась от 550 до 1999 рублей.

"Все товары оказались качественными и безопасными, в том числе для окружающей среды: концентрация вредных веществ в воздухе после их запуска оставалась в пределах нормы. Уровень шума также не превысил допустимого значения в 140 дБ", - говорится в сообщении.

По итогам испытаний Роскачества, несоответствия были обнаружены только в одном товаре. В маркировке образца приведена недостоверная информация в части времени работы пиротехнического изделия. Вместо заявленных "около 35 секунд" салют проработал 29,8.

Эксперты проверили фейерверки на работоспособность после удара при свободном падении. Для этого на специально оборудованном полигоне образцы сбрасывали с высоты 1,5 и 12 м. "Если вдруг салютная батарея выпала из рук, то не стоит пугаться, что она пришла в негодность. Все упавшие с полутораметровой высоты образцы исправны, и их можно запускать без опаски", - указали в Роскачестве.

Но в то же время нужно удостовериться в целостности упаковки. После падения с высоты 12 м запускать батарею нельзя, она становится неработоспособной, что показали результаты испытания. При этом образцы не сдетонировали, что соответствует требованиям ГОСТа.

Эксперты также проверили салютные батареи открытым огнем. Их жгли горелкой в течение трех секунд, и они не должны были сработать. Таким образом удалось проверить не сдетонируют ли фейерверки если, к примеру, рядом работает другой салют, пояснили в Роскачестве.

Помимо этого, были проведены испытания на соответствия гарантийных сроков хранения (салютные батареи искусственно старили в климатической камере, тем самым проверяли достоверность указанных сроков годности). По этому показателю ни один салют не подвел - информация о сроке годности соответствовала заявленной.

Как отметили в Роскачестве, время работы салютных батарей никак не зависело от их цены: например, изделие стоимостью 550 рублей проработало 25,7 секунды, в то время как салют за 1090 рублей - 24,5 секунды.