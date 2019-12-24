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Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

У народной артистки воспаление легких
Художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек, которая была доставлена в столичную Боткинскую больницу, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Волчек в Боткинской, двустороннее воспаление легких, подключена к аппарату. Минимум на неделю аппарат вентиляции легких", - сказал источник.

Как сообщил ТАСС директор "Современника" Игорь Попов, "Галина Волчек была госпитализирована в понедельник в Боткинскую больницу". Он добавил, что у художественного руководителя театра "проблема с легкими". При этом в театре надеются, что "никаких особо серьезных вещей нет".

Галине Волчек 86 лет. Она родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году окончила Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. Горького (ныне - Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. Чехова). В Школе-студии МХАТ училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Александра Карева.

Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы приняла участие в создании театральной студии, положившей начало Московскому театру "Современник". В 1972 году, два года спустя после ухода из "Современника" Ефремова, Волчек была выбрана труппой худруком этого театра.

Теги
РоссияВолчек, Галина Борисовна
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