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Новый год и Рождество - 2020

Московские каникулы: чем заняться в столице в новогодние праздники

© Станислав Красильников/ТАСС
Новогодние праздники в Москве обещают быть насыщенными: ледяные горки, катки, спектакли и экскурсии. Рассказываем, где зарядиться новогодним настроением в эту непривычно теплую зиму

Зимние развлечения: катки, горки, собачьи упряжки

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В этом году в столице работают почти полторы тысячи катков, в том числе на ВДНХ, Красной площади, в Сокольниках и Парке Горького

Самый большой (не только в Москве, но и в Европе) каток — на ВДНХ, его площадь такова, что одновременно на нем могут кататься до 4,5 тыс. человек. Посетителей ВДНХ также ждут тюбинговая горка, лыжный маршрут, катание на собачьих упряжках, снегоходах и квадроциклах, новогодняя ярмарка. 

Каток на Красной площади стоит выбрать тем, кто хочет после катания на коньках сфотографироваться на фоне пряничного ГУМа, купить пару сувениров на рождественской ярмарке и прогуляться по новогодней Москве со стаканчиком чая или ароматного глинтвейна в руке. 

С 31 декабря по 5 января три центральные улицы — Тверская, Моховая и Охотный Ряд — станут пешеходными, на них пройдут традиционные новогодние гулянья. В этом году центр города опутали 130 км гирлянд и 100 км бус. Новогоднее убранство улиц "космическое": фигурки космонавтов, ракет и дирижаблей на елках, инсталляции и уличные аттракционы посвящены этапам освоения космоса. 

Парки и усадьбы: джаз, кактусы, Дед Мороз

В Коломенское можно прийти с детьми, чтобы вместе сделать войлочную или лыковую игрушку, сходить на фестиваль "Jazz-январь" и поучаствовать в конкурсе на лучшую снежную крепость. 

Московская усадьба Деда Мороза работает круглый год, но на зимние праздники развлечений здесь особенно много. С 1 по 8 января организаторы обещают насыщенную программу со световым шоу, театральными постановками, музыкой, мастер-классами и экскурсиями по теремам. 

В Царицыне напоминают, что далеко не везде главными символами Нового года являются елки. Во время интерактивной программы в оранжерее "Вокруг света под Новый год" детям расскажут о "праздничных" растениях других стран и покажут спектакль о Красной Шапочке и ее пирожках с кактусом. 

Музеи: экскурсии и квесты. Бонус — бесплатный вход!

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На праздники более 80 столичных музеев будут работать бесплатно. Среди них — ММОМА (Московский музей современного искусства), музей-панорама "Бородинская битва", Мемориальный музей космонавтики, Дарвиновский музей.

Многие подготовили специальные новогодние программы. Так, в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина 31 декабря можно прийти на бесплатный квест, в "Новом Манеже" попрощаться со Старым годом, Годом театра, на бесплатной выставке Teatr.Rus, а во Дворце Алексея Михайловича в Коломенском до 2 февраля — полюбоваться старинными елочными игрушками и открытками за 100–200 рублей. 

Для того чтобы попасть на многие бесплатные выставки и развлечения, необходимо заранее зарегистрироваться.

Театры: новогодние представления для детей и не только

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В "Запорожце" с парусами. Куда сходить с детьми в Новый год

Один из главных штабов современного театрального искусства — Центр имени Мейерхольда (ЦИМ) — всегда что-то делает для своих маленьких зрителей в новогодние праздники. Есть спектакль "История года" (от четырех лет) от уже всем полюбившейся труппы Антикварного цирка (да и постановку уже успели полюбить и зрители, и критики). Минимум декора компенсируется светом и костюмами. Дед Мороз и Снегурочка тоже есть, только не каждый сразу поймет, где они. Ну и подарок, конечно, будет. А еще малышей до года на спектакль пускают бесплатно. 

В Центр Мейерхольда можно сходить еще и на "Историю одного чуда". В этом спектакле дети станут не только зрителями, но и участниками постановки. 

В "Электротеатре Станиславский" идет необычный и яркий спектакль "Джамблия", в основе которого — стихи британца Эдварда Лира. 

Новогодние елки: физика, зоология и волшебство

Если и вам, и вашему ребенку наскучили традиционные новогодние представления, сходите с ним на научную елку. Там тоже найдется место подаркам и Деду Морозу, но все чудеса — научные. В программу могут войти представления, мастер-классы, экскурсии и квесты. Такие елки проводят, например, музей "Экспериментариум", РАН и МГУ.

Еще один вариант познавательного праздника — новогодняя программа Московского зоопарка, в которую входят экскурсии, лекции, мастер-классы и, конечно, прогулки по зоопарку. С 25 по 31 декабря каждый, кто принесет животным подарок из списка, сможет пройти на территорию бесплатно.

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Новый год и Рождество - 2020
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