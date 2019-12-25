Московские каникулы: чем заняться в столице в новогодние праздники

Более 300 световых композиций украсили ВДНХ в Москве к Новому году

В этом году в столице работают почти полторы тысячи катков, в том числе на ВДНХ, Красной площади, в Сокольниках и Парке Горького.

Самый большой (не только в Москве, но и в Европе) каток — на ВДНХ, его площадь такова, что одновременно на нем могут кататься до 4,5 тыс. человек. Посетителей ВДНХ также ждут тюбинговая горка, лыжный маршрут, катание на собачьих упряжках, снегоходах и квадроциклах, новогодняя ярмарка.

Каток на Красной площади стоит выбрать тем, кто хочет после катания на коньках сфотографироваться на фоне пряничного ГУМа, купить пару сувениров на рождественской ярмарке и прогуляться по новогодней Москве со стаканчиком чая или ароматного глинтвейна в руке.

С 31 декабря по 5 января три центральные улицы — Тверская, Моховая и Охотный Ряд — станут пешеходными, на них пройдут традиционные новогодние гулянья. В этом году центр города опутали 130 км гирлянд и 100 км бус. Новогоднее убранство улиц "космическое": фигурки космонавтов, ракет и дирижаблей на елках, инсталляции и уличные аттракционы посвящены этапам освоения космоса.

Парки и усадьбы: джаз, кактусы, Дед Мороз

В Коломенское можно прийти с детьми, чтобы вместе сделать войлочную или лыковую игрушку, сходить на фестиваль "Jazz-январь" и поучаствовать в конкурсе на лучшую снежную крепость.

Московская усадьба Деда Мороза работает круглый год, но на зимние праздники развлечений здесь особенно много. С 1 по 8 января организаторы обещают насыщенную программу со световым шоу, театральными постановками, музыкой, мастер-классами и экскурсиями по теремам.

В Царицыне напоминают, что далеко не везде главными символами Нового года являются елки. Во время интерактивной программы в оранжерее "Вокруг света под Новый год" детям расскажут о "праздничных" растениях других стран и покажут спектакль о Красной Шапочке и ее пирожках с кактусом.

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