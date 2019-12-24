Власти Татарстана пересмотрят организацию мероприятий с детьми после инцидента с учениями

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство образования и науки Татарстана пересмотрит систему организации мероприятий в школах после инцидента с учениями МВД, в которых принимали участие школьники. Об этом журналистам во вторник сообщил министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

Ранее сообщалось, что руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку в связи с несогласованным привлечением учеников местной школы к проведению учений. По информации из соцсетей, была распространена видеозапись, на которой было видно, как сотрудники правоохранительных органов отрабатывают в школьном дворе навыки разгона толпы. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев жестко отреагировал на организацию учений с участием школьников в Татарстане. Он принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина в виде вынесения неполного служебного соответствия. Непосредственные организаторы учений уволены из органов внутренних дел .

"Я думаю, что мы все оцениваем эту ситуацию одинаково. То, что произошли учения на территории школы с участием несовершеннолетних, это неправильно, это ненормально. Все соответствующие выводы с нашей стороны сделаны, вы знаете, что заведующая РОНО написала заявление, со стороны остальных участников этого мероприятия уже, насколько я знаю, проводятся проверки. Я думаю, что в дальнейшем мы еще больше внимание обратим наших коллег из муниципалитетов, чтобы во всех таких нештатных ситуациях они имели возможность сначала проконсультироваться, если уж совсем нет никакой другой возможности самим принять решение", - сказал он.

При этом министр опроверг слухи о том, что дети получили травмы во время учений. Он отметил, что вчера общался с медиками, никаких обращений от учеников не было.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы "по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, где в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса".