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Матвиенко: акции по сбору денег для больных детей нужны только в редких и тяжелых случаях

Председатель Совета Федерации заявила, что государство должно стремиться к тому, чтобы брать на себя лечение в подобных ситуациях

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Обращения к гражданам через специальные фонды для сбора средств больным детям сегодня требуются только в случае самых редких и тяжелых диагнозов, но государство должно стремиться к тому, чтобы брать на себя лечение в подобных ситуациях. Об этом во вторник заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам парламентской осенней сессии.

Спикер напомнила, что ежегодно власти регионов и Минздрав утверждают "программы гарантий бесплатной медицинской помощи, охватывающие все виды, включая высокотехнологичную помощь". "Финансовых средств государством выделяется достаточно на это. В том числе государство в полном объеме обязано, имеет возможность и финансирует оказание медицинской помощи детям", - уточнила Матвиенко, отметив, что за последнее время в этой сфере было сделано очень много, к примеру, построены перинатальные центры и детские онкоцентры.

"То, что у нас есть благотворительные фонды - это замечательно, это благо, это хорошие общественные инициативы, но, если вы обратите внимание, обращаются за помощью к этим благотворительным фондам только в случае редчайших заболеваний, либо необходимости каких-то уникальных импортных имплантов, либо пересадки донорских органов, либо для обеспечения лекарствами, которые не зарегистрированы в РФ", - продолжила Матвиенко, подчеркнув, что речь идет об "очень редких, тяжелых заболеваниях", которые в России также должны начать лечить.

По ее словам, "таких случаев не так много, просто резонанс, когда обращаются за помощью, очень большой".

Она также привела статистику из недавнего исследования Минздрава обращений к фондам, согласной которой в 46% случаев обращений речь идет о редких лекарствах. "Остальные - это то, что мы можем и должны делать дома", - подчеркнула она, напомнив о расширении перечня орфанных заболеваний, медикаменты для лечения которых закупаются за счет федерального бюджета.

"Но есть действительно редчайшие, уникальные заболевания, по которым мы пока не догоняем, вот здесь проблема, - заключила Матвиенко. - Мы должны дойти до того, чтобы все, даже эти редчайшие заболевания (их лечение - прим. ТАСС) все-таки финансировались за счет федерального бюджета, у нас такие возможности есть, мы к этому движемся".

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