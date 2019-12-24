Васильева: сексуальным воспитанием должна заниматься семья, а не школа

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева считает, что сексуальное воспитание ребенка - зона ответственности в первую очередь семьи, а не школы. Об этом она заявила в прямом эфире на телеканале РБК во вторник.

"Я бы хотела родителей призвать к очень простой вещи - разговаривать со своими детьми о сексуальной культуре, причем разговаривать соизмеримо возрасту, современной ситуации, изменившейся ситуации, возрастной в том числе. Разговаривать очень планомерно, вдумчиво дома", - сказала министр, отвечая на вопрос о том, не пора ли в школах вводить такой предмет, как сексуальное воспитание.

По ее словам, "без кропотливой работы, без любви семьи ничего не получится". "Потому что у нас звенья одной цепи: семья - основа всего, школа, дети. Я с трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там попросила учительницу говорить о сексуальном воспитании", - объяснила глава Минпросвещения.

Она добавила, что в школах работа в этой области ведется - если речь идет о том, чтобы рассказывать детям о таких заболеваниях, как, например, ВИЧ. "Есть какие-то вещи, которые на мой взгляд являются очень чувствительными, тонкими и имеют совершенно другой настрой. Если вы хотите, мы это делаем - говорим о том, сколько ежесекундно, ежеминутно заражается, инфицируется. Вот про это все в школе есть", - подчеркнула министр.

При этом, уверена она, именно на семье в первую очередь лежит решение вопроса, с каким отношением к себе и к окружающим дети вступают во взрослую жизнь. "Вот это должна делать семья в первую очередь, а потом уже все остальные. Вот все остальные свои обязанности в отношении ВИЧ и СПИД мы выполняем четко, это я вам точно могу сказать", - заключила Васильева, уточнив, что подобные темы поднимаются в том числе на уроках биологии.