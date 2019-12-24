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Песков: избиение писавшей о стрельбе на Лубянке журналистки надо расследовать

Подобные инциденты требуют разбирательства "в случае появления каких-то жалоб", отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, в курсе ли глава государства ситуации с избиением сотрудницы интернет-портал Baza, которая занималась журналистским расследованием стрельбы на Лубянке.

"Этого я не знаю, в курсе президент или нет, - сказал Песков. - Честно говоря, я не думаю, что он в курсе, хотя были сообщения в СМИ". "Если он ознакомился с этими сообщениями, тогда да, а так специальных докладов не было", - уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, подобные инциденты требуют разбирательства "в случае появления каких-то жалоб на предмет соответствия законности тех или иных действий".

Ранее интернет-портал Baza сообщил об инциденте с журналисткой этого издания Анной Никитиной. По данным Baza, девушка приехала на интервью к матери Евгения Марюнова, который 19 декабря открыл стрельбу на Лубянке в центре Москвы. Во время беседы в квартиру пришли оперативники ФСБ, устроили обыск, при этом неизвестный мужчина в штатском ударил Никитину. Журналистка зафиксировала травмы и написала заявление в Следственный комитет РФ.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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