Правительство Украины решило приравнять электронные сигареты к табачным изделиям

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины решило ограничить оборот электронных сигарет, приравняв их к табаку. Об этом сообщил во вторник в Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство инициировало изменения в законодательство, которое упорядочивает обращение электронных сигарет на Украине, - написал Гончарук по итогам заседания кабинета министров. - Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам".

По словам украинского премьера, на электронные сигареты будет распространен запрет на курение в общественных местах, действующий для табачных изделий. Также будет запрещена реклама электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева.

Таким образом, по словам украинского премьера, власти стремятся защитить здоровье нации от вредного воздействия табака и внедрить европейскую практику регулирования оборота табачных изделий.

Когда именно будут внесены изменения в законодательство и как скоро они вступят в силу на Украине, пока не сообщается.