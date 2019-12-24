{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство Украины решило приравнять электронные сигареты к табачным изделиям

Сроки внесения изменений в законодательство пока неизвестны

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины решило ограничить оборот электронных сигарет, приравняв их к табаку. Об этом сообщил во вторник в Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

На эту тему
Электронные сигареты. Насколько опасен "дым без огня"?

"Правительство инициировало изменения в законодательство, которое упорядочивает обращение электронных сигарет на Украине, - написал Гончарук по итогам заседания кабинета министров. - Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам".

По словам украинского премьера, на электронные сигареты будет распространен запрет на курение в общественных местах, действующий для табачных изделий. Также будет запрещена реклама электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева.

Таким образом, по словам украинского премьера, власти стремятся защитить здоровье нации от вредного воздействия табака и внедрить европейскую практику регулирования оборота табачных изделий.

Когда именно будут внесены изменения в законодательство и как скоро они вступят в силу на Украине, пока не сообщается.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
Реклама на ТАСС
"Яндекс.Новости" будет отключать от своего сервиса СМИ, нарушающие журналистскую этику
В агрегаторе заявили, что стремятся к максимально нейтральной подаче информации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС