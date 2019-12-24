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Дело Пола Уилана

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Пола Уилана до 29 марта 2020 года

Рассмотрение ходатайства следствия прошло в закрытом заседании

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник оставил под стражей до 29 марта 2020 года Пола Уилана, который обвиняется в РФ в шпионаже, передает корреспондент ТАСС.

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"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта 2020 года", - огласил постановление судья Андрей Расновский.

Рассмотрение ходатайства следствия прошло в закрытом судебном заседании в связи с секретностью дела.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, при проведении шпионской акции задержали 28 декабря в Москве сотрудники ФСБ России. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
РоссияДело Пола Уилана
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