"ВКонтакте" назвала самые популярные подкасты 2019 года

"ВКонтакте" составила рейтинг подкастов платформы. Об итогах 2019 года рассказала пресс-служба социальной сети.

Контент оценивался в двух номинациях. "Самые популярные" учитывает все подкасты платформы, а "Классика жанра" - только те, где в качестве основы не используются другие форматы, например, видео или рассказы.

В ТОП-5 первой номинации вошли "Городские сказки", "вДудь", "TED на русском языке", "Лайфхакер" и "Newочём". В другой номинации лучшими стали "Лайфхакер", "Отвратительные мужики", Glamour Russia, "Кино Огонь" и "Концептуальный вандализм".

Всего на платформе за 2019 год было размещено свыше 50 тысяч эпизодов от более чем 2000 авторов. В общей сложности пользователи прослушали подкасты на 380 лет. В среднем эпизод длится порядка 30 минут, самый длинный - 4 часа 55 минут.

"ВКонтакте" запустила каталог подкастов в мобильном приложении для Android и iOS в январе 2019 года.