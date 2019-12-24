Заксобрание Севастополя поддержало просьбу ускорить запрет снюса

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. Астраханские депутаты ранее просили Госдуму ускорить принятие федерального закона, устанавливающего запрет на торговлю этими смесями.

"Предлагаю поддержать коллег из астраханской думы и просить коллег из Госдумы в ускоренном порядке принять вышеуказанный закон. Это позволит на уровне субъекта регулировать вопросы, связанные с ограничением продажи никотиносодержащих смесей", - сказала вице-спикер Заксобрания Татьяна Лобач, выступая с докладом по вопросу.

Члены заксобрания единогласно решили поддержать обращение Думы Астраханской области в Госдуму. Лобач уточнила ТАСС, что депутаты намерены ввести в Севастополе административную ответственность в виде штрафов для тех, кто распространяет снюсы, а также тех, кто вовлекает детей в их употребление. Кроме того, часть депутатов высказывается за введение уголовной ответственности, но такое решение можно принять только на федеральном уровне.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, обращаясь к депутатам, подчеркнул, что пока закон на федеральном уровне не принят, нужно бороться с распространением этих смесей имеющимися средствами. "Мы можем встретиться с нашими предпринимателями и поговорить, работа должна быть совместная, должна быть в обществе единая позиция, средства массовой информации подключить. Надо сделать в городе кампанию нетерпимости к этому, я готов всеми силами к этому подключиться. <…> К сожалению, никакими административными методами мы повлиять на это пока не можем, только общественным мнением и единством нашей позиции", - сказал глава города.

Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил постановление с просьбой к правительству РФ приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, чтобы предотвратить случаи массового отравления детей.