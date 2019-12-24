Опрос: около 5% российских авиапассажиров сталкивались с потерей багажа

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Около 5% российских авиапассажиров сталкивались во время перелетов с потерей багажа, 40% из них теряли его на внутренних рейсах. Об этого говорится в исследовании СК "Сбербанк страхование".

"У 40% респондентов (из тех, кто терял багаж) он потерялся или повредился на внутренних рейсах, 38% опрошенных теряли сумки и чемоданы на транзите в Европе, 15% - на транзите в Азии и 7% - на транзите в США", - говорится в исследовании СК "Сбербанк страхование" и туристического сервиса Aviasales.

При этом страховали багаж от потери или задержки около 16% респондентов.

В то же время, по данным опроса, половина путешественников стабильно отправляется в отпуск только с ручной кладью.

Всего в опросе приняли участие около 80 тыс. россиян.