Врачи рассказали, как встретить Новый год без вреда здоровью

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московские врачи назвали самые частые ошибки, которые люди совершают при праздновании Нового года, и рассказали, как их избежать и справить праздник без вреда для здоровья. На пресс-конференции в ТАСС медики рекомендовали приготовить на Новый год диетический вариант салата "Оливье" с сельдереем и сметаной, а также не злоупотреблять спиртными напитками, по возможности ограничившись одним бокалом шампанского или сухого вина.

Диетический "Оливье" и умеренная доза алкоголя

По словам главного диетолога столичного Департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, главными ошибками при праздновании Нового года являются переедание, употребление большого количества соусов, а также избыток жирного, калорийного, сладкого и соленого.

"Чтобы сделать салат, самый главный новогодний салат - "Оливье" - более полезным, можно заменить некоторые компоненты на менее жирные и соленые, например, вместо колбасы можно использовать отварное или запеченное филе цыпленка или индейки. Вместо консервированного зеленого горошка лучше отварить замороженный, а в рецептуру салата добавить свежие овощи, например, черешковый сельдерей или свежий огурец. И наконец, заправка: вместо майонеза можно заправить салат нежирной сметаной или приготовить домашний майонез из растительного масла горчицы и яичного желтка", - советует Стародубова.

Главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн напомнил, что не существует безопасной с точки зрения медицины дозы алкоголя. По его словам, если нет возможности полностью отказаться от алкоголя в праздник, лучше ограничиться одним бокалом сухого вина или шампанского.

"В этом году 31 декабря - это рабочий день, и многие могут начать праздновать на работе. Я не рекомендую этого делать, так как у алкоголя, прежде всего, токсическое действие. Подобное празднование может привести к передозировке, отравлению и агрессивному поведению", - отметил Брюн.

Он также не рекомендует смешивать алкоголь с газированными напитками, так как в этом случае алкоголь всасывается быстрее и может произойти так называемый алкогольный удар, что приводит к тяжелым последствиям для организма.

Главные новогодние забавы

Заведующий травматологическим отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы Сергей Никишов рассказал о главных правилах поведения на зимней горке. Прежде, чем отпустить детей на склон, необходимо оценить его потенциальную опасность: горка не должна быть слишком отлогой, на ней не должно быть препятствий, также она не должна находиться вблизи проезжей части или железнодорожных путей.

По его словам, многие родители также пренебрегают защитной экипировкой. "Всегда используйте защиту. Когда речь идет о здоровье и будущем ребенка, лучше перестраховаться - как минимум защитить голову каской", - отметил Никишов.

Также эксперт призвал соблюдать предосторожность при катании на зимних ватрушках (тюбингах) и напомнил, что кататься на них можно только в специально отведенных местах.

"Ни в коем случае не давайте детям кататься на ватрушках с обычных горок. Лучше выбрать санки или ледянки - они менее опасные. Дело в том, что ватрушки не позволяют ребенку маневрировать и тормозить в случае опасности, поэтому на них можно спускаться только с горок, учитывающих особенности этого технического средства", - заключил эксперт.