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"Яндекс.Новости" будет отключать от своего сервиса СМИ, нарушающие журналистскую этику

В агрегаторе заявили, что стремятся к максимально нейтральной подаче информации
Описание
© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Новости" планирует бороться с новостями, которые нарушают журналистскую этику, блокируя сайты-нарушители на своем агрегаторе. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе агрегатора.

Сервис "Яндекс.Новости" представляет собой агрегатор новостных материалов СМИ. Он автоматически собирает материалы по одной теме в сюжеты. Как уточнили в компании, сейчас "Яндекс.Новости" получают материалы от около 7 тыс. порталов, включая 2,5 тыс. сайтов, зарегистрированных в Роскомнадзоре.

"К сожалению, среди них есть небольшой, но очень заметный процент изданий, которые иногда пишут и присылают нам тексты, нарушающие журналистскую этику. Это документы, содержащие оскорбления, агрессию и оценочные суждения, одобрение насилия, которые в том числе оформлены без указания источника информации", - отметили в пресс-службе.

Положения кодекса журналисткой этики предусматривают, что СМИ воздерживаются от любой формы оправдания агрессии, ненависти и дискриминации, а также уважают честь и достоинство людей, которые становятся объектами их профессионального внимания.

В агрегаторе заявили, что стремятся к максимально нейтральной подаче информации, для чего строится специальная система работы с новостными сайтами. "В рамках нее мы уже научились автоматически классифицировать контент, содержащий оценочные суждения. Следующим шагом станет предупреждение партнеров, доля оценочного контента у которых будет слишком велика. В случае, если в рамках взаимодействия партнер не исправляется, мы будем вынуждены отключать его до исправления ситуации", - добавили в пресс-службе.

Первое время система будет работать в режиме отладки, указали в "Яндекс.Новостях".

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