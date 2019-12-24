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Число направлений, связывающих Хайнань авиатранспортом с заграницей, достигло 100

Рекорд был достигнут 23 декабря, когда самолет компании "Сычуаньские авиалинии" впервые доставил с острова пассажиров в южнокорейский город Чхонджу

ХАЙКОУ /Китай/, 24 декабря. /ТАСС/. Количество международных направлений, по которым осуществляется перевозка авиапассажиров в аэропортах островной провинции Хайнань на юге Китая, достигло 100. Об этом сообщило управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта города Санья.

По его данным, рекорд был достигнут 23 декабря, когда самолет компании "Сычуаньские авиалинии" впервые доставил с острова пассажиров в южнокорейский город Чхонджу. Время в пути, включая промежуточную посадку в городе Яньтае провинции Шаньдун (Восточный Китай), составило 5 часов 40 минут.

"Таким образом, по масштабу рынка международных авиаперевозок Хайнань вступил в новый этап развития", - отметили в управлении.

Как сообщил представитель аэропорта Феникс в Санья, откуда был осуществлен вылет по 100-му направлению, город осуществляет пассажирские авиаперевозки уже в четыре населенных пункта Республики Корея - Сеул, Пусан, Муан и Чхонджу - и в будущем, с учетом постоянного роста потребительского спроса на авиаполеты, увеличит интенсивность воздушного сообщения с югом Корейского полуострова и Японией.

Согласно официальной статистике, воздушная гавань Феникс (наряду с аэропортом Мэйлань города Хайкоу в северной части острова) обслуживает порядка 40 международных авиарейсов, обеспечивая прямое сообщение с 33 городами, из которых 21 относится к регионам с русскоязычным населением. В 2019 году этот южнокитайский курорт обслужил более 1 млн пассажиров, открыв прямые воздушные маршруты в Благовещенск, Жуковский, Казань, Самару, Томск, Уфу и Южно-Сахалинск.

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