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Новый год и Рождество - 2020

В России выявили более 8 тысяч нарушений пожарной безопасности в местах новогодних гуляний

Самыми распространенными нарушениями в МЧС назвали неработающие системы противопожарной защиты, неисправные огнетушители, неготовность персонала к действиям при пожаре

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Инспекторы МЧС РФ выявили более 8 тысяч нарушений пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием детей, где будут проходить праздничные гуляния. Об этом во вторник журналистам сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"Мы ожидаем более 48 тысяч мероприятий по всей России с массовым пребыванием детей. Как правило, в школах и детских садиках мы проводим рейдовые осмотры. Более крупные объекты, такие как торговые центры - это внезапные проверки. Сегодня уже 38 тыс. таких мероприятий провели, 8 тысяч нарушений выявили, в том числе сопряженных с риском для здоровья людей", - сказал он.

Самыми распространенными нарушениями Еникеев назвал неработающие системы противопожарной защиты, неисправные огнетушители, неготовность персонала к действиям при пожаре. "К 28 [декабря] все объекты подготовим, проверим, поможем собственникам привести их в норму", - подчеркнул он.

Также МЧС проводил учения - за год более 17 тысяч на социальных объектах и объектах с массовым пребыванием детей.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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