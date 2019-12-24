{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Подготовка к 75-летию Победы

Путин уверен, что празднование 75-летия Победы станет всенародным и торжественным событием

Президент подчеркнул, что для всех граждан России это святой праздник

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что празднование 75-летия Победы в 2020 году будет всенародным и торжественным событием.

"Мы не забываем уроки истории, гордимся нашими героями, помним наших павших бойцов и в наступающем году всенародно торжественно отметим 75-летие великой Победы в Великой Отечественной войне", - сказал он на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

"Для всех граждан России это святой праздник, символ мужества и героизма нашей армии, флота, всего нашего народа", - подчеркнул президент. Он добавил, что к юбилею строится главный храм Вооруженных Сил РФ в Московской области, готовится торжественный парад на Красной площади и целый ряд других масштабных мероприятий. "Уверен, что все они пройдут на высоком уровне, а Вооруженные Силы встретят 75-летие великой Победы с новыми значимыми результатами в обеспечении обороноспособности и безопасности России", - заявил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПодготовка к 75-летию Победы
Реклама на ТАСС
Путин наградил орденами Северный флот и командование Дальней авиацией
Северный флот был удостоен ордена Ушакова, командование Дальней авиацией - ордена Суворова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС