Путин уверен, что празднование 75-летия Победы станет всенародным и торжественным событием

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что празднование 75-летия Победы в 2020 году будет всенародным и торжественным событием.

"Мы не забываем уроки истории, гордимся нашими героями, помним наших павших бойцов и в наступающем году всенародно торжественно отметим 75-летие великой Победы в Великой Отечественной войне", - сказал он на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

"Для всех граждан России это святой праздник, символ мужества и героизма нашей армии, флота, всего нашего народа", - подчеркнул президент. Он добавил, что к юбилею строится главный храм Вооруженных Сил РФ в Московской области, готовится торжественный парад на Красной площади и целый ряд других масштабных мероприятий. "Уверен, что все они пройдут на высоком уровне, а Вооруженные Силы встретят 75-летие великой Победы с новыми значимыми результатами в обеспечении обороноспособности и безопасности России", - заявил глава государства.