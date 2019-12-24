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МЧС назвало искусственную и настоящую ели одинаково опасными с точки зрения угрозы пожара

В ведомстве посоветовали выключать елочные гирлянды из электросети во время ухода из помещения

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Настоящая и искусственная ели, наряженные в помещениях на Новый год, одинаково опасны при наличии источника загорания. Об этом сообщил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"Я бы не разделял эти две вещи (настоящую и искусственную ели - прим. ТАСС). И та опасна, и другая опасна. Если будет источник загорания и вас не будет рядом, то горение произойдет и в первом, и во втором случаях", - сказал он.

Лучше всего, подчеркнул Еникеев, иметь огнетушитель, а также выключить елочные гирлянды из электросети в случае ухода из помещения.

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