"Репортеры без границ" потребовали освободить Ассанжа по состоянию здоровья

ТАСС, 24 декабря. Международная организация "Репортеры без границ" требует немедленного освобождения основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа по гуманитарным соображениям. Об этом во вторник сообщается на сайте организации.

"Мы обеспокоены состоянием здоровья Джулиана Ассанджа в настоящий момент и призываем немедленно отпустить его по гуманитарным причинам. Ассанж преследуется США за свою деятельность, связанную с журналистикой, что создает опасный прецедент для свободы прессы. Этот прецедент может быть использован в будущем для преследования журналистов и издателей, связанных с проведением расследований в интересах общества", - заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.

Организация также обеспокоена заявлениями о том, что у Ассанжа нет возможности подготовиться к слушанию по его делу и встречаться со своим адвокатом.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.

Заседания британского суда об экстрадиции Ассанжа в США состоятся 14 и 23 января, а также 7 и 24 февраля 2020 года.