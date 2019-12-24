В Крыму к 2022 году хотят убрать вторую смену за счет строительства новых школ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Крым планируют к 2022 году оставить в школах только одну учебную смену, убрав вторую за счет строительства новых школ, сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

Замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова 29 ноября 2019 года сообщила, что самый низкий уровень освоения бюджета, выделенного на нацпроект "Образование" в 2019 году, отмечается в Севастополе - 11,5%, Крыму - 20,1% и Калмыкии - 45,9%. Она сказала, что "есть высочайшие риски" не достигнуть главной его цели - вхождения в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

"У нас 100 школ в Республике Крым со второй сменой. Мы планируем к 2022 году ситуацию эту полностью завершить. То есть у нас не должно остаться школ со второй сменой. Уплотнения быть не должно", - сказал Аксенов.

Он сообщил, что в республике строятся детские сады и школы, в том числе и по нацпроекту "Образование". В частности, до конца этого года в Симферополе сдадут школу на 1100 мест.

Сейчас день в Крыму 540 школ. По нацпроекту в Керчи и Бахчисарайском районе до 2024 года построят три новые школы на 250 мест каждая. На это выделено 600 млн рублей.

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 годов. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.