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Аксенов: собственник сафари-парка в Крыму должен провести чипированние всех животных

Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков должен устранить многочисленные нарушения в работе парка и чипировать всех животных, сообщил журналистам на пресс-конференции глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. На территории парка проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

"Избежать нелегальной продажи животных - тигрят, львят и так далее, черный рынок он сплошь и рядом есть. Прочипируйте этих животных, паспорта на них, поставьте вакцинацию. То, что касается целевого назначения земли на них - там у него [Зубкова] по назначению - сельское хозяйство", - сказал Аксенов.

28 ноября Аксенов заявил, что власти Крыма не ставят перед собой цель закрыть сафари-парк, и животным в нем ничего не угрожает. На пресс-конференции во вторник он еще раз подтвердил свою позицию, подчеркнув, что "пусть сафари-парк работает, только пусть устранят все нарушения".

Белогорский районный суд в Крыму в понедельник приостановил работу крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" еще на 30 суток за нарушение правил карантина животных. Этот же суд 5 декабря уже приостановил деятельность сафари-парка за нарушения в части использования для кормления животных опасной и некачественной продукции с истекшим сроком годности на 30 суток. Владелец парка Олег Зубков намеревался обжаловать это решение, но 17 декабря Верховный суд Крыма не удовлетворил его жалобу.

Ранее в сафари-парке фиксировались случаи укусов животными посетителей. Так, летом 2018 года лев прокусил руку 46-летней туристке из Кирова. Зубков тогда утверждал, что она была в состоянии опьянения, что крайне раздражающе действовала на хищников.

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