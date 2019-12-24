"Новогодний" оркестр поздравил Захарову с днем рождения у здания МИД РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечает 24 декабря день рождения. Утром перед зданием дипведомства появился духовой оркестр в составе трех "Дедов Морозов", который, как следует из записи на странице дипломата в Facebook, пригласили иностранные корреспонденты.

Музыканты исполнили для Захаровой композиции Happy Birthday to You, Despacito и Besame Mucho.

Источник в дипведомстве рассказал, что "регулярные зрители" пресс-конференций подарили Захаровой покрытый голубой мастикой торт из нескольких ярусов. Его венчают миниатюрные баннер и кафедра, знакомые всем, кто хоть раз смотрел брифинг Захаровой, и фигурка официального представителя МИД РФ.

Среди прочих подарков оказались кнут и пряник - от поклонников фирменного стиля выступлений дипломата, а также матрешки с изображением самой Захаровой и представителей Госдепа.

ТАСС присоединяется к поздравлениям и желает официальному представителю МИД РФ исключительно хороших новостей.